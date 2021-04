Encuentra su camino Mario de la Garza

A un año de su participación en “La Voz México”, donde fue uno de los finalistas del equipo de Belinda, Mario de la Garza promueve “Vida normal”, su primer sencillo como artista independiente.

“Estoy muy contento. La canción ha sido bien recibida, considero que por el mensaje universal que trasmite”, dice el cantante en entrevista con el Diario.

El tema, que ya está disponible en sus redes sociales, habla de nuevos comienzos, oportunidades y de seguir los caminos que realmente hacen feliz a uno.

“Es lo que hago con mi vida ahora. Tal vez tuve muchos miedos y trabas...”.

Mario de la Garza, nacido en Monterrey, reconoce que su paso por “La Voz México”, le dio fuerza, lo conectó con muchas personas y le hizo darse cuenta que tenía algo especial para compartir.

Admite que lanzarse como artista independiente es un reto, pero le está echando todas las ganas para llegar a la mayor cantidad de personas con su primera canción que hizo en coautoría con su productor musical André Chano Guardado.

La canción habla de lo que está haciendo en la actualidad al lanzarse como artista independiente: “atreverse y dar el primer paso”.

“De cierta manera buscamos inspirar a otras personas”, aseguró.

Referencia

Explica que el título de la canción hace referencia al camino que uno no ha elegido y no lo hace feliz.

“La canción nos invita a salir de esta vida normal”.

El cantante señala que el mundo está lleno de trabas que uno mismo se pone. En su caso, dice, comenzó en teatro, pero no había explorado su faceta de cantante.

“Llegué a pensar que ya se me había ido el tren y que mi momento pasó, pero llegó ‘La Voz…’ y mi vida dio un giro de 180, me hizo abrir los ojos y ver lo que hay en mí, las historias que tengo por contar y compartir. Me hizo volver a confiar en mí”.

Para lanzarse como artista independiente hay que tener resistencia.

“Estoy empezando, sé que requiere de mucho esfuerzo y que hay mucha gente intentándolo; pero creo que cuando estás preparado y estás decidido a lograr algo, todo se acomoda”.

Aunque por el momento está dedicado a la presentación de sencillos, Mario tiene inquietud por recopilar varios sencillos, y más adelante, lanzar un disco.

“También me encantaría presentar en vivo estos temas, porque si bien se siente bonito compartirlo en redes sociales, sí hace falta la interacción con el público y conocer a la gente que me siguió en ‘La Voz…’ y que no he tenido la oportunidad de hacerlo por la pandemia. Me gustaría presentar mi música en diferentes lugares y en vivo”.

El cantante se considera una persona afortunada pues su paso por ‘La Voz’ se dio durante la pandemia.

“Fue más de un año de muchos cambios en mi vida, y creo que (la pandemia) me favoreció pues el hecho de estar en casa me dio mucho tiempo para planear mi proyecto”.— IVAN CANUL EK