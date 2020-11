Encuentran sin vida al actor Bert Belasco

La policía de Virginia informó del fallecimiento de Bert Belasco, actor que participó en series como “Dr. House” y “Let's Stay Together”.

El cuerpo del actor de 38 años se encontró en el cuarto del hotel en el que se hospedaba durante la filmación de una película.

De acuerdo con el portal TMZ, citado por RT en Español, Belasco se encontraba en el hotel guardando cuarentena, mientras se alistaba para un nuevo papel. Su cuerpo se encontró tendido en la cama y con manchas de sangre.

