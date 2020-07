Encuentran sin vida al actor japonés Haruma Miura

TOKIO.— El actor japonés Haruma Miura, fue hallado sin vida, este 18 de julio, al interior de su casa de Tokio.

De acuerdo con medios locales, el joven famoso por su actuación en la serie ‘Last Cinderella’, fue encontrado colgado en su residencia. Y según lo informado por The Japan News, el cuerpo fue trasladado a un hospital cercano donde los médicos confirmaron su deceso.

Haruma, quien tenía 30 años de edad, se habría ahorcado, pero hasta el momento se desconocen los motivos que lo orillaron a tomar esa decisión.

A través de redes sociales, sus seguidores han lamentado su muerte, y con de pena y tristeza han dejado ver el gran asombró que les causó la noticia.

Estoy llorando por que Haruma Miura era un actor tan valioso, lleno de talento y con todo un camino por delante que me parece tan triste que haya decidido terminar con su vida, me duele el corazón no lo puedo procesar, dios estoy triste

