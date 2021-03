Enfurecen las redes por vídeo racista de Justin Bieber y su esposa

Justin Bieber y su esposa, Hailey Baldwin, están envueltos en una gran polémica.

La pareja fue acusada de racistas por burlarse de los mexicanos y cubanos.

El cantante y la modelo protagonizaron un escándalo, luego de que cibernautas descubrieran un vídeo de una transmisión en vivo que el canadiense hizo junto Hailey hace dos años.

Y la razón por la que ahora reclaman es por los comentarios hechos por ambos, considerados racistas y ofensivos a los mexicanos y cubanos.

En el vídeo, se observa a Justin y Hailey relajados en la comodidad de su hogar, riendo y haciendo bromas entre ellos; conviviendo frente a miles de espectadores.

El problema llegó en el momento en que la pareja mencionó las "fachas" en que los dos se encontraban para estar en casa.

El cantante hizo un comentario que no fue del agrado para el público latino.

Vistiendo una camisa azul que se asemeja a una guayabera, unos shorts floreados al estilo playero y un sombrero, Bieber señaló que lucía como Fidel Castro.

La furia incrementó aún más cuando Justin Bieber hizo su imitación de lo que creía que era un narco cubano, que resultó fallida al imitar un acento italiano, lo que hizo a su esposa estallar en carcajadas.

Is no one going to say anything about Justin and Hailey Bieber making ignorant remarks towards Cubans, Mexicans and Italians last week? https://t.co/u43X5yDhtB

Pese a que se trata de una transmisión antigua del 2019, esta fue recientemente descubierta por usuarios en redes sociales, acusando a ambos de racismo y xenofobia.

