ENHYPEN: ¿Cómo afecta el contagio masivo de Covid su ''comeback''?

SEÚL.- Cinco de los siete de los integrantes que conforman el grupo de K-Pop ENHYPEN dieron positivo a Covid-19, según Belift Lab, su agencia de representación.

Los casos son Jungwon, Heeseung, Jay, Jake y Sunghoon, quienes ya se encontraban en aislamiento luego de que el 26 de agosto pasado entraran en contacto con un caso positivo, debido a un integrante del personal involucrado en un proyecto de grabación, según detalló la agencia.

De acuerdo con el medio de noticias Yonhap, Jake mostró síntomas como tos y fiebre, tras lo cual se realizó una prueba de la que resultó positiva el lunes. Los otros cuatro pronto lo siguieron.

"Todos los chicos infectados están tomando las medidas necesarias y se han trasladado a sus instalaciones de tratamiento designadas, de acuerdo con las pautas de las autoridades sanitarias", dijo Belift Lab en la página web de la comunidad de fans Weverse.

#AlwaysWithENHYPEN la tendencia de los Engene

El sello añadió que, actualmente, están mostrando síntomas leves, en respuesta a los mensajes de preocupación de sus Engene, como se les conoce a sus seguidores, quienes inmediatamente hicieron tendencia el hashtag: #AlwaysWithENHYPEN.

La agencia se disculpó por "causar preocupación" al no conseguir proteger a los integrantes del virus y prometió brindar su mejor apoyo para garantizar que se recuperen pronto.

El grupo de siete componentes, que completan Sunoo y Ni-ki, tiene programado lanzar un nuevo álbum a finales de septiembre, pero no está claro si la infección masiva afectará al calendario, debido a las promociones que ello conlleva.

¿Cuándo realizó ENHYPEN su debut?

ENHYPEN debutó oficialmente el 30 de diciembre de 2020, pero sus integrantes fueron presentados al público desde el 18 de septiembre de ese año, cuando Sunoo, Ni-ki, Jungwon, Heeseung, Jay, Jake y Sunghoon se convirtieran en ganadores del programa I-Land, un reality show que sigue el proceso de planificación y producción de un grupo de K-pop.

Los competidores están conformados por raperos, bailarines, cantantes, atletas, modelos y actores que nacieron entre 1997-2006.​

Con su primer vídeoclip "Let Me In (20 CUBE)", ENHYPEN logró más de dos millones de reproducciones en menos de 24 horas, lo que subió la apuesta de Belift Lab, convirtiéndose en uno de sus grupos más representativos de la agencia.

Su último vídeoclip “Drunk-Dazed”, que marcó su primer “comeback” en abril pasado supera los 45 millones de reproducciones.