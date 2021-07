Enjambre cumple un gran sueño al grabar en inglés

CIUDAD DE MÉXICO (EFE).— El grupo Enjambre se cuestiona la posibilidad de cambiar los errores pasados con el tema “Delorean” y regresa a los escenarios tras meses de ausencia en conciertos presenciales.

“(La canción) habla del tema del hubiera, de si pudiera regresar el tiempo y arreglar estos errores que he cometido y que afectan. Habla de esta fantasía que todos hemos tenido en algún momento”, explica Julián Navejas, integrante y productor de la banda.

Con “Delorean”, los integrantes de Fresnillo, Zacatecas, dan inicio a un proyecto que han perseguido desde años atrás y que, según explica Navejas, muestra una parte fundamental de su historia como banda y las influencias que los han guiado en 20 años.

“Teníamos tiempo queriendo hacer un EP en inglés, pero nos faltaba tiempo para desarrollarlo, con la pandemia y no tener conciertos fue la mejor oportunidad para concretarlo”, asegura.

Aunque son mexicanos, la agrupación se fundó en Santa Ana, California, de modo que el inglés ha sido parte cotidiana en su formación.

“Vivimos mucho tiempo en Estados Unidos y allá se formo la banda, es un idioma que aprendimos a hablar, que dominamos, y mucha de la música que escuchamos es rock en inglés. Tiene una fonética y una personalidad diferente”, dice Navejas.

Fue el vocalista, Luis Humberto Navejas, quien se puso a componer en marzo las cuatro canciones que forman este proyecto que según adelanta el tecladista, son muy diversas entre sí.

“(En ‘Delorean’) se dio natural que sonara al Enjambre de antaño. Somos la misma banda, hay cosas que vuelven a surgir”, apunta.

Y añade que le atribuye dicho sonido a que se realizó como la banda hacía sus discos al principio.

“Lo grabamos en un estudio y lo mezclé yo, creo que por eso tiene ese sonido”, cuenta.

El vídeo del tema muestra un carro DeLorean original que le “voló la cabeza” a Julián porque nunca había visto uno en vivo, con el que la banda, que rememora la película “Back To The Future” (1985), toma el tema del viaje al pasado como una profunda añoranza. El músico aclara que la canción no trata sobre esa película.

De un vistazo

Sale de gira

Tras una larga ausencia de los escenarios, Enjambre comenzó recientemente su gira musical por Guadalajara y Toluca, y pasado mañana jueves se presentará en Ciudad de México. A estos conciertos se suman ocho fechas más por el país y por Estados Unidos.

Están emocionados

Los músicos se dicen emocionados de cantar el nuevo material en vivo —que se llama “Próximos prójimos”— y esperan que le guste a los fans.