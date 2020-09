Enlazan el rap con el hip hop

El sencillo “Shake Sum” une a Adán Cruz con Dharta

Más de 200 mil visualizaciones ya tiene el videoclip del tema “Shake Sum” que Dharta está promoviendo en Mérida. La “rola” la realizó en colaboración con Adán Cruz, de Monterrey.

Dharta, quien es exponente del género del hip hop-rap, visitó la ciudad para promover el sencillo que lanzó hace un mes.

El intérprete nacido en Chetumal, Quintana Roo, explica que esta colaboración nace de una invitación que Adan Cruz le hizo, y está muy contento porque “Shake Sum” (disponible en el canal del regio) ya registra más de 200 mil visualizaciones y “vamos por más...”.

No es la primera vez que Dharta colabora con el artista regiomontano, y no será la última, pues tienen en puerta el lanzamiento del tema “Carreteras de Quintana”. Ambos pusieron la voz en Quintana Roo (no especificó el sitio exacto). Pero espera que el público lo reciba bien, ya que es un modo de promoción para su estado. Dharta quiere que sus canciones sirvan de consejo para que las personas puedan soñar y sentirse seguras de que sus sueños se pueden hacer realidad y que puedan “cantar, bailar y danzar...”.

La pandemia no ha cambiado a Dartha en su forma de hacer música, pero se está adaptando a estos tiempos.

No tiene duda de que a la juventud le espera un futuro nada predecible, y eso lo animó a “escribir rolas potentes y sinceras”.

Poca actividad

Sobre la escena musical urbana en el sureste del país, opina que la actividad es baja, y en cuanto al hip hop, asegura que hay avance tanto en Quintana Roo, como en Yucatán.

En estos dos estados, agrega, están saliendo exponentes con nuevas propuestas.

Afirma que hay que buscar más colaboraciones para hacer crecer este género en el Sureste.

Dharta está seguro que ir en busca de artistas de otros lugares como Ciudad de México, Monterrey o Guadalajara, e incluso internacionales, como Los Ángeles, California hará que esta corriente llegue a más lugares”.— IRIS CEBALLOS ALVARADO