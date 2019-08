Enloquece a sus fans españoles

Jénnifer López niega acceso a la prensa a su show

MÁLAGA (EFE).— Jénnifer López deslumbró con su concierto en Málaga, única ciudad española a la que llevó su gira “It’s My Party”.

“España, ¿están listos?”, preguntó la “diva del Bronx”, que mantuvo varios diálogos con el público mezclando el español y el inglés, ya que “es un reto hablar en español”. La cantante prometió a los asistentes que se divertirían en la que sería su fiesta de cumpleaños y pidió que “bailen y canten conmigo”.

El espectáculo, a pesar de la gran producción y de la energía de la cantante, dejó un mal sabor de boca a la prensa, dado que la productora del evento prohibió tomar fotografías del espectáculo. “La oficina de la artista no permitirá el acceso a los medios convocados y acreditados”, se informó a los periodistas horas antes del inicio del concierto.

Sin embargo, eso no importó a los más de 14,000 seguidores, que le cantaron “Feliz cumpleaños” a la intérprete y bailarina.

Éxitos como “Get Right”, “Jenny from the Block”, “Ain’t your Mama”, “El anillo”, “On the Floor”, “Dance Again” y su canción más reciente, “Dinero”, fueron interpretados por la artista entre ovaciones del público, una audiencia que se entregó por completo a todos los deseos de “JLo”.

De un vistazo

En el “top 10”

La gira “It’s My Party” de Jénnifer López está entre las más lucrativas del momento a nivel mundial. La estrella neoyorquina de origen puertorriqueño ocupa el noveno puesto de la lista semanal, con ingresos de más de 2.2 millones de dólares por ciudad.

Los primeros tres

Los primeros tres puestos están ocupados por los Rolling Stones, BTS y las Spice Girls, respectivamente.