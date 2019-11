Enrique Guzmán denuncia “anomalías” del SAT

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Si bien Enrique Guzmán hizo llegar un escrito al Servicio de Administración Tributaria (SAT) el 5 de noviembre, donde le pide que le aclare por qué le congelaron su cuenta bancaria, el cantante denuncia que hasta el momento la dependencia no se ha comunicado con él, ni le ha hecho llegar a sus oficinas notificación alguna sobre adeudos o un requerimiento.

“Mis cuentas siguen congeladas. Nadie ha dicho nada, esto está congelado desde el 2 de septiembre del año en curso. ¿Hay algo ilegal? Sí, de parte del SAT, porque no me informa nada, no me permite hacer nada y no puedo ni siquiera pagarle a mis músicos”.

Enrique Guzmán explicó que el lunes 4 de noviembre trató de aclarar su situación en la oficina de Administración Desconcentrada de Recaudación del Distrito Federal 3.

Ahí le indicaron que su expediente había sido turnado a la oficina número 2, la cual corresponde a su domicilio fiscal, lo que le señala a él una anomalía, ya que fue la primera la que giró el oficio al banco HSBC para que le congelaran su cuenta cuando no le correspondía.

Yo no soy rico ni me he robado el dinero del pueblo, tampoco soy político ladrón — Enrique Guzmán (@enriqueguzman) November 7, 2019

Sobre la carta que el SAT hizo pública este miércoles, dándole una respuesta a su demanda, Enrique Guzmán señala que es un documento que no le arroja luz a su situación.

“No se me notifica nada, puesto que no está firmado por nadie y la respuesta no tiene nada que ver con lo que yo pedí, que es que me digan por qué se me congeló la cuenta y qué es lo que debo, esa carta del SAT es una notita escrita por un señor que no la firma”.

Al cuestionarlo si va al corriente con sus declaraciones y pagos de impuestos, Guzmán aseguró “Según yo sí, y como no me han notificado nada, no tienen por qué congelar una cuenta”.

El martes el intérprete de Herodes en el musical “Jesucristo superestrella“, dio a conocer a través de un tuit que el SAT le había congelado su cuenta bancaria y no sabía la razón.

Enrique Guzmán comentó por el mismo medio que se trata de una cuenta donde tiene sus ahorros de toda la vida y no entendía por qué querían despojarlo de ellos sin justificación alguna, mensaje que fue arrobado a la cuenta del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y al SAT, y más tarde también publicó el escrito antes mencionado en sus redes sociales.

La posibilidad de proceder legalmente también fue mencionada por el cantante, al expresar en otro tuit que solicitaría un amparo ante un juez de distrito, pero en entrevista Guzmán declinó mencionar si ya estaba trabajando con sus abogados en este recurso.