Enrique Guzmán “si tiene ganas” de matar a Carmen Salinas

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- “Yo defiendo a mi familia, yo mato por mi familia“, reiteró Enrique Guzmán, al enfatizar que cualquier persona que quiera hacerle daño a su familia tendría problemas con él.

Después del polémico mensaje que le envió el cantante a la actriz Carmen Salinas en un programa de televisión, en donde dijo: “Yo soy el abuelo y yo mato, que Carmelita Salinas no se meta en esa bronca, que le toca fiesta“, indicó a los medios de comunicación que se malinterpretó lo que dijo.

“Yo dije ‘yo mato a la persona que dañe a mi familia’, no dije que iba a matar a Carmen Salinas, sí tengo de repente ganas de matarla, pero no es eso lo que quiero hacer”, explicó.

Consternada se encuentra @CarmenSalinasLo por la reacción del abuelo de Frida Sofía, el señor Enrique Guzmán. 😱😱👇👇 pic.twitter.com/aiks19OArR — TelevisaEspectáculos (@TvsEspectaculos) August 21, 2019

“La señora lo único que hizo fue decir ‘hay mijita eres muy bonita, cantas bien bonito y te invito a que tengas un cuartito en mi casa’, bueno el cuartito que le ofrece Carmelita se lo agradezco mucho, pero a ella le gusta más el departamento lujoso que tiene en Miami, a lo mejor el cuartito lo puedo usar yo, para pasar por ahí alguna vez“, dijo Guzmán.

Hace un par de días la actriz le envió un mensaje de apoyo a Frida Sofía, en donde le pidió que le permitiera darle el amor de una madre.

“Ya hoy dije temprano que la voy a vigilar para que no le vaya a pasar nada, no vayan a pensar que fui yo, si le pasa algo al atravesar la calle, yo no iré manejando ese coche, no se preocupen“, comentó Enrique Guzmán.

Tras las múltiples declaraciones de Enrique, Carmen Salinas recurrió a las redes sociales para solicitar apoyo de AMLO para sentirse segura y responsabilizó al cantante de cualquier cosa que le pudiera pasar.