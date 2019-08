Enrique Guzmán estalló contra un reportero que le cuestionó sobre el aborto que se practicó su nieta Frida Sofía, pues dijo estar harto.

Enrique Guzmán llegó muy sonriente de buen humor a una rueda de prensa que ofreció en Monterrey junto a María José, Beto Cuevas y Érik Rubín para promocionar el musical “Jesucristo Súper Estrella.”

El Reforma publica que la charla comenzó amena y que el cantante se portó bromista los primeros minutos, pero el humor le cambió cuando se tocó el tema de Frida Sofía.

“No, no estamos en confianza”

“¡Qué me importa tu pend…!”, respondió molesto el cantante, “¡qué me importa, estamos hablando de Jesucristo… no del aborto de ella. No, no estamos en confianza, tú estás equivocado, yo no estoy en confianza contigo ni con nadie”, expresó molesto Enrique Guzmán.

Más tranquilo, el cantante volvió a tocar el tema sobre las diferencias entre su hija Alejandra y su nieta.

“Yo no hago más que tratar de mediar, nada más, ni siquiera intento ponerme del lado suyo o del otro”. Fue claro Enrique Guzmán al señalar que está harto que le pregunten de los problemas de su familia.

En el ojo del huracán

Frida Sofía sigue en el ojo del huracán con sus declaraciones, la más reciente la ofreció al programa “Ventaneando” en la que habló de un aborto voluntario y los conflictos con su madre Alejandra Guzmán.