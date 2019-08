Enrique Guzmán le pide a Carmen Salinas que no sea “metiche”

Enrique Guzmán explotó ante el ofrecimiento de Carmen Salinas de ser la “mamá postiza” de Frida Sofía.

El cantante acudió a una plaza comercial de Monterrey para una firma de autógrafos con sus fans y fue cuestionado por la prensa sobre el tema. “No tengo idea, esa señora quiere ser la mamá de todo mundo, a ver si.. que más bien chin… a su madre”, dijo Enrique Guzmán.

Aunque los reporteros trataron de hacerle más preguntas respecto al tema Enrique les pidió que “no se metan más en broncas”.

“Ya gracias, con mucho respeto también, no me interesa, no me interesa”, fue repitiendo mientras caminaba hacia su camioneta.

En entrevista para el programa “Un nuevo día”, fue cuestionado acerca del mismo tema y también se mostró harto de las preguntas. “Si se le murió su hija pues señora no este chin… a la mía”, dijo Enrique Guzmán.

“No te metas en lo que no te importa. No seas metiche”, sentenció.

Dueto con Juan Gabriel

De lo que sí quiso hablar fue acerca de su próximo concierto en Monterrey donde está preparando un dueto con Juan Gabriel gracias a la tecnología. “Faltan unos arreglos digitales pero espero hacer el dueto”, informó.