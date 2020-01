Enrique Guzmán llama "jotito chistoso" a Yahir (vídeo)

Enrique Guzmán se robó el protagonismo en la rueda de prensa para anunciar la inclusión de Samo en "Jesucristo Superestrella" y se burló de Yahir, quien ya no estará en el proyecto.

Yahir se retiró del musical pues ahora será el protagonista de “Hoy no me puedo levantar” junto a Belinda.

“Ya sabemos que Yahir ahora quiere ser actor y va a hacer un experimento con Belinda y me gustaría estar en el estreno más que en "Jesucristo Superestrella, que como quiera ya me lo sé”, dijo Enrique Guzmán durante la rueda de prensa.

Alex Gou, productor del proyecto bromeó diciendo que Enrique y Yahir se peleaban mucho, por lo que tuvo que separarlas. “Ya se madreaban mucho, ya se insultaban muy feo, los tenía que separar”, dijo.

Enrique Guzmán decidió no quedarse callado y simplemente añadió “es un jotito muy chistoso”, con lo que desató las risas de la prensa.

Samo platicó que se siente muy contento y agradecido por el proyecto. "Es un reto, nunca he hecho teatro, no pude decir que no", platicó.

