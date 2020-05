Enrique Guzmán se aleja más de Frida

No acepta que su nieta hable mal de “La Guzmán”

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Frida Sofía no deja de sacar a la luz su mala relación con varios integrantes de su familia; su mamá Alejandra Guzmán encabeza la lista.

En su cuenta de Instagram, Frida posteó una antigua fotografía en la que aparece cuando era niña, junto a su abuelo Enrique Guzmán, y con un cigarro en la boca.

La foto la acompaña con un breve mensaje: “Aquí el señor Guzmán con ‘la pen...’ de su nieta... #quelindafamilia #hablolaverdad #nomecallomás”, se lee.

Frida respondió a las declaraciones que dio Enrique Guzmán a “Ventaneando”, en la que expresó que él, al igual que su hija Alejandra, se distanciará de Frida; y aseguró que no mantiene contacto con ella desde que se exhibieron las conversaciones que tuvieron vía WhatsApp. Enrique Guzmán lamentó las recientes declaraciones que Frida dio sobre su madre, y expresó que lo que le pasa a Frida es que “es una pen...”.

“Necesita insultar a su madre para tener éxito, ¿por qué no habla de su padre?... abre la boca para decir pen...; yo empecé sin que mi padre me ayudara, Silvia también, pues que haga lo mismo, que saque su talento adelante. A lo mejor recibe dinero para hacer eso, no sé, me preocupa poco lo que le esté pasando a esa niña”, expresó.

Enrique Guzmán puntualizó que decir que su nieta es una pen..., no es un insulto, sino un reconocimiento a su capacidad.

Alejandra Guzmán publicó en Instagram una carta en la que asegura que no ha recaído en las drogas.