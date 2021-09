CIUDAD DE MÉXICO.— Hace unos días se reportó la muerte de Natasha Moctezuma, hermana de Frida Sofía e hija de Pablo Moctezuma y Beatriz Pasquel. Hasta el momento no se han dado a conocer las causas de su muerte, pero se tenía conocimiento de que la joven padecía problemas de epilepsias y una enfermedad en el pulmón.

Aunque Frida hizo una publicación en la que se habría "despedido" de su hermanita. Es su abuelo Enrique Guzmán, quien "retoma" el tema, pero sus palabras han desatado la polémica, pues señaló que el fallecimiento de Natasha sería culpa del "Karma" que ha caído sobre su nieta Frida Sofía.

"Fue por el Karma"

En entrevista con varios medios el cantante fue cuestionado sobre la sorpresiva muerte de Natasha Moctezuma, hermana de su nieta. Sobre este lamentable suceso comentó que fue debido al "Karma", su polémico comentario fue debatido en el programa "De Primera Mano".

"El karma es el karma hija", fueron las palabras con las que Guzmán respondió a los medios sobre la muerte de la hija de su exyerno.

El cantante quien estuvo en una conferencia en la que se anunció el regreso del musical "Jesucristo Superestrella" y una última temporada de este show que estará en cartelera del 1 al 10 de octubre, se mostró de buen humor y hasta burlándose de la complicada situación que vive.

"Se supone que mi nieta tiene que ratificar su acusación y no lo ha hecho, no sé porqué, supongo que no tiene forma de probar que alguna vez yo tuve alguna relación extraña con ella, entonces mientras ella no ratifique yo estoy tranquilo, no pasa nada", explicó el intérprete de "La Plaga"

El cantante también desmintió la nota en la que se aseguraba que él le había ofrecido dinero a Frida Sofía para parar su pleito, señalando que todo fue un invento del programa de espectáculos donde la entrevistaron y que tampoco buscará llegar a un acuerdo con ella.

"Si ella presenta una acusación tendrá que probarlo, pero como no existen el delito no tiene forma de hacerlo – y Guzmán agregó – ella no es parte de la familia, al menos para mí no", puntualizó el padre de Alejandra Guzmán.