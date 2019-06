Enrique Iglesias confiesa crisis con Anna Kournikova

Enrique Iglesias siempre ha sido hermético en cuanto a su vida privada, especialmente en su relación con la extenista Anna Kournikova, madre de sus mellizos Nicholas y Lucy.

No obstante, las redes sociales le han servido para conectarse mejor con su público y, rompiendo sus propias reglas, es a éste a quien precisamente confesó las dos crisis que vivió al lado de su pareja.

Durante su concierto este miércoles en Ciudad de México, le intérprete de “Bailando” hizo una pausa para recordar esos dos momentos en los que creyó que “todo estaba perdido” en su relación y que ya no habría más camino por delante.

“Llevo 17 años con mi novia, 17 años. Ha habido momentos buenos y momentos malos. Momentos en los que me quiso mandar a la chingada. Hubo una vez, bueno, dos veces en que me dijo específicamente: ‘Ya no más’. Y me acuerdo de que escribí esta canción para pedir perdón. Y esta es mi terapia: escribir”.

Enrique Iglesias