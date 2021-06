Enrique Iglesias consiente a sus fans: rifa un viaje a su gira en Las Vegas

Con el fin de permitir que alguno de sus fans tenga la experiencia de vivir el arranque de la gira Enrique Iglesias & Ricky Martín Live!, que se realizará el próximo 25 de septiembre en Las Vegas, Enrique Iglesias rifará un viaje todo pagado a la ciudad de Nevada, Estados Unidos.

El premio para el afortunado ganador incluye un vuelo redondo a Las Vegas; hospedaje; servicio de transporte al hotel y de regreso al aeropuerto.

We are live from LA celebrating @enriqueiglesias and @ricky_martin’s tour announcement! #EnriqueRickyTour pic.twitter.com/vBc157RvLr