La yucateca Francely Abreu le solicitó su salida de La Academia a Héctor Martínez, director del proyecto.

A través de un vídeo dado a conocer en el programa “Venga la alegría”, la joven entre lágrimas explicó que ya no se siente feliz estando ahí debido a los problemas de salud que enfrenta su madre, quien recientemente fue operada de un tumor.

Te puede interesar: Mamá de Francely en el hospital por tumor

¡Nos enlazamos en vivo a la casa de @lacademiaazteca porque Francely ya no quiere seguir dentro de la competencia! 😱🎤🎊📺 >> https://t.co/gQ6ToBhlaQ pic.twitter.com/aFYekaTd1R — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) January 23, 2020

“Ya le dije que estoy muy agradecida con usted y todo el proyecto, es el sueño; pero si pongo las cosas en una balanza, mi mamá es mi prioridad, es primero y ahora siento que cada segundo que paso aquí lo estoy desperdiciando con mi mamá”, explicó.

Héctor Martínez trato de convencer a la académica de que permanezca en el reality show, diciéndole que debe darle honor a su madre. “Hay un momento en que nosotros les tenemos que dar vida a nuestros padres… usted le está dando honor y vida a su mamá, esto no es perder el tiempo”, insistió.

Francely enfatizó que por el momento no se siente feliz en La Academia y prefiere estar con su familia y sobretodo con su mamá.

La prioridad para Francely es su mamá, ¡y decidió irse de La Academia! ¿Habrá vuelta atrás? Mira todo lo que está pasando AHORA → https://t.co/CbfefQBmrE #LaAcademia pic.twitter.com/hvAoccsoFh — La Academia (@lacademiaazteca) January 23, 2020

Aunque la yucateca parecía muy decidida en cuanto a abandonar el programa, el director le pidió pensar un poco más las cosas. “No voy a permitir que tomes una decisión que no está muy clara”, le dijo.

“No quiero estar aquí y no estar al 100”, añadió Francely. Explicó que aunque permanezca físicamente, solo está pensando en su mamá y no tiene caso continuar participando para ofrecer “presentaciones mediocres”. “Yo lo único que quiero es estar con ella”.

Te puede interesar: Francely Abreu, única yucateca en La Academia 2019

Francely tuvo un permiso especial y regresó a Mérida por unos días, en los que vio a su mamá y sus hermanos, quienes le externaron su apoyo para que permaneciera en el programa hasta el final.

“Estoy viendo la rotura de madre que se están dado aunque ellos me digan que están bien y van a cuidar a mi mamá. Es una friega y lo quiero hacer por mí, yo quiero estar con ellos, estar con mi mamá es regresarle un pedacito de lo que ella ha hecho por mí”, finalizó.

Acerca de su carrera, explicó que no le importa continuarla después. “En este instante quiero estar feliz y me estoy muriendo de miedo de que le pase algo a mi mamá mientras yo no estoy; no se trata de ir cuando pase una emergencia, quiero estar con ella cuando todo le pase, sean cosas buenas o malas”, dijo.

Sobre la cirugía de su mamá, Francely explicó que salió muy bien pero continuaba en el hospital y entubada. "Apenas empecé a ver su inicio de recuperación", dijo.

Por el momento, Héctor Martínez convenció a Francely de quedarse hasta el domingo cuando será un concierto más del reality show y después de eso decidir si se queda o se va.

Síguenos en Google Noticias