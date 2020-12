Entre lágrimas, Lidia Ávila narra por primera vez la pérdida de Sofía

CIUDAD DE MÉXICO.- Lidia Ávila narró por primera vez cómo fue la muerte de su pequeña Sofía, seis meses después de que llegara al mundo.

Como se recordará, la integrante de OV7 siempre comparte los aniversarios luctuosos de su pequeña, así como el altar que le coloca en su memoria durante el Día de Muertos.

Sin embargo, en entrevista con Yordi Rosado, Lidia detalló por primera vez cómo vivió esa dolorosa experiencia que, según dice, la transformó en otra persona.

Explicó que en realidad el doctor llevaba cerca de una hora viendo su monitor, y ya después le explicó que tendrían que esperar hasta el nacimiento para saber qué era lo que tenía la pequeña, quien comenzó a perder peso estando en el vientre, por lo que el médico decidió adelantar el parto.

Tras el alumbramiento, los médicos operaron a la pequeña, pero luego le informaron a la cantante y su entonces pareja los resultados: su bebé tenía pocas posibilidades de sobrevivir.

"Me dicen: 'la cirugía salió bastante bien, pero el resultado no es lo que esperábamos. El quiste era todo el intestino hecho bola, le quitamos todo y tu hija quedó con síndrome de intestino corto…'. Ella tenía 20 centímetros de intestino".

La cantante asegura que después de la explicación médica, la realidad no le pegaba de golpe, hasta que uno de los médicos sentenció: "vamos a pedirles que no la abandonen…".

"Ahí es cuando me cayó el veinte y dije: '¿mi hija se va a morir?, ¿cuándo?' y me responde: 'sí, no sé, puede ser una semana, seis meses, un año, porque no puede comer o absorber nada, le vamos a dar comida vía intravenosa, pero a la larga afecta al hígado…", reveló ya entre lágrimas al recordar ese momento.