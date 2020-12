Entre lágrimas, Yordi Rosado y Adal Ramones se ''perdonan'' (vídeo)

CIUDAD DE MÉXICO.- Desde que iniciara el programa "La entrevista con...", Yordi Rosado sabía que tenía un invitado pendiente: su exjefe y amigo Adal Ramones, de quien -confiesa- sí estuvo distanciado durante un tiempo.

Ramones admitió que estaba un poco nervioso, pues sabe que el programa de Yordi son entrevistas íntimas que llevan a sus invitados hasta las lágrimas. Así, el conductor y actor de doblaje compartió los pasajes de su familia e infancia.

Adal explicó que desde muy pequeño uno de sus sueños era llegar a la televisión y ya ahí, "cambiar la forma en la que se realizaba".

Entre bromas y risas con los recuerdos una vez que ya estaban en los cuernos de la Luna con "Otro Rollo", los dos revelaron que sí andaba de pachanga en pachanga bebiendo y que hubo momentos que los table dance, en especial uno, era casi su hogar.

También hablaron sobre las cosas arriesgadas que realizaron al aire. En ese momento, Adal habló sobre su secuestro, las horas de angustia que vivió, pero sobre todo el deseo de que su "amigo" no se hiciera cargo de esto, ya que le preocupaba lo que podía haber hecho en ese momento.

"Cuando me secuestran estábamos en el pleno top del programa, pero yo dije 'ojalá que no le encarguen a Yordi mi rescate', entonces fue cuando me preguntan quién quieres que se encargue…", se detuvo Adal tras la interrupción de su compañero, quien le preguntó el por qué no quiso que él se hiciera responsable de eso.