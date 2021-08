Epigmenio Ibarra 'expone' a traidores y le reviran con sus series 'apología del delito'

CIUDAD DE MÉXICO.- El columnista Carlos Alazraki y Epigmenio Ibarra protagonizan una discusión que rápidamente se hizo tendencia en redes sociales. "No es amenaza, es un aviso", destaca Alazraki en uno de sus mensajes.

El productor de televisión de Argos fue el primero en señala al columnista de "fomentar el miedo".

"Quienes contribuyeron a hundir al país ahora fomentan el miedo, para que la sociedad crea preferible que vuelva el régimen corrupto y saqueador. Contra esta amnesia inducida realizamos cada noche el PaseDeLista, 9pm, un ejercicio de memoria para no olvidar lo que hicieron", escribió Epigmenio en su cuenta de Twitter, acompañado de una foto de Alazraki, Ángel Verdugo, Javier Lozano y Diego Fernández de Cevallos.

Quienes contribuyeron a hundir al país ahora fomentan el miedo, para que la sociedad crea preferible que vuelva el régimen corrupto y saqueador.

Contra esta amnesia inducida realizamos cada noche el PaseDeLista, 9pm, un ejercicio de memoria para no olvidar lo que hicieron. pic.twitter.com/kLTU6WUZjH — epigmenio ibarra (@epigmenioibarra) August 4, 2021

Ante ello, Alazraki no tardó en responder a través del programa Atypical teve:

"Conozco tu verdadera historia mejor que nadie, ya no me metas en tus pinches broncas o no me voy a callar!!! No es amenaza, es aviso".

"Vuelves a meterme a mí en tus p… broncas y vas a pagar el pato porque no me callo", sentenció Alazraki.

Por su parte, Javier Lozano, quien fue secretario de Trabajo durante el sexenio de Felipe Calderón, felicitó a Epigmenio Ibarra por hacer "apología del delito con sus series", ya que entre sus créditos figuran series como la "Ingobernable", "Las Aparicio" y "Nada Personal", entre otras.

Lozano recordó que Epigmenio recibió "un crédito a la palabra por ser amigo del presidente López Obrador".

