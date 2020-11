"Eres lo peor, mala y asquerosa": Filtran mensajes de Eleazar a exnovia

Elia Ezrré compartió fotos de las lesiones que le habría provocado Eleazar además de los mensajes amenazantes que le enviaba el actor.

MÉXICO.— Elia Ezrré, modelo originaria de Sonora, decidió mostrar pruebas de la conducta violenta que Eleazar ha tenido siempre con sus parejas sentimentales. Ella tuvo una relación con el actor en 2017.

Y tras enterarse de la agresión del actor a su novia Stephanie Valenzuela, optó por mostrar su apoyo y contar lo que ella vivió cuando fue novia de Eleazar.

En entrevista con Ventaneando, Elia mostró las fotos de los golpes y mensajes amenazantes que recibió por parte del actor durante los 11 meses que duró su relación.

La modelo empezó relatando que ella apenas había cumplió los 19, cuando inició su relación con el actor que le llevaba poco más de once años.

Sin embargo, los celos, la desconfianza, los gritos e intentos de agresión física aparecieron varios meses después de haber iniciado su romance.

Elia declaró que la primera vez que Eleazar la atacó se encontraban en el estacionamiento del edificio de departamentos donde el actor vivía.

“[...] Empiezo a caminar rápido al elevador para subir y el atrás de mí, me sigue, me agarra del cabello, me jala, me tumba y me arrastra sobre el piso”, dijo la modelo.