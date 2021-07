'Eres un p3nd3jo': Sarmiento a Vicente Fox por el uso de la palabra 'autista'

CIUDAD DE MÉXICO.- Rafael Sarmiento no tuvo reparo en tachar de "p3ndejo" al expresidente de México Vicente Fox, luego de que este utilizara la palabra "autista" a manera de insulto para referirse al actuar de la actual administración, encabezada por Andrés Manuel López Obrador.

A través de Twitter, Vicente Fox calificó al gobierno como "autista" porque según él, el gobierno actual no ha tomado ninguna medida en contra del tercer repunte de Covid-19.

Sarmiento consideró poco empático, torpe y desinformado el que Vicente Fox haya utilizado como insulto este trastorno que afecta al sistema nervioso de las personas, y pidió que al menos Fox se disculpara, pues no es la primera ocasión que sucede.

El mensaje, que ha recibido muchos comentarios de apoyo, fue acompañada de una fotografía de su hijo.

No obstante, en una de las respuestas al tuit del expresidente, Sarmiento se mostró visiblemente enojado y con los ánimos al borde no tuvo reparo en insultar al político.

Más tarde, el también esposo de Jimena "la Choco" Pérez se disculpó con sus seguidores sobre su reacción que consideró subida de tono, pero nuevamente recibió mensajes de apoyo y los internautas le recordaron su derecho a hablar y reclamar respeto, no solo por su hijo, sino por todos los individuos con Trastorno de Espectro Autista (TEA).

Ya me regañó la Choco amigos… 🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️😆😆😆😆😞😞😞

Uno es más bruto pa expresarse. Ya se que estuvo mal, sin embargo la sacudida vino por ser la tercera vez que usaba el término como sinónimo de ausencia, incompetencia. Y no. A veces no da la gana soportarlo. Only human.