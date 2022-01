Eric del Castillo insiste en no vacunarse, pese a que su hija tiene Covid-19

El actor todavía no recibe ninguna dosis contra el coronavirus, a pesar de que Kate del Castillo confirmó tener Covid-19.

CIUDAD DE MÉXICO.— Eric del Castillo continúa firme en su decisión de no vacunarse contra el Covid-19, pese a que su hija Kate del Castillo dio positivo al coronavirus y pudo haberlo contagiado, pues la actriz había convivido con sus papás durante las fiestas decembrinas.

Pero el actor parece no estar preocupado, pues en entrevista con "Ventaneando" aseguró que se encuentran muy bien, y señaló que aunque su hija enfermó, él no se vacunará, ya que no confía en las dosis que han ayudado a disminuir las muertes en el mundo.

Eric del Castillo no se vacunará

En la charla que sostuvo Eric del Castillo con los conductores del programa de espectáculos, el actor reveló que Kate del Castillo no les quiso decir que se había contagiado de Covid-19 pues no quería preocuparlos, sin embargo, el programa "Ventaneando" le informó, por lo que procedió a llamar a su hija para conocer su estado de salud.

El actor comentó que afortunadamente su hija Kate del Castillo ha tenido síntomas leves.

"Me mandaron un WhatsApp y luego luego nos comunicamos con ella. Ella trata de evitarnos problemas y preocupaciones. Nos dijo: 'no, ni se preocupen papá, sí, me fui a hacer una prueba y salí positiva, afortunadamente tengo muy leves problemitas", detalló el actor.

Erick del Castillo revela la única razón que lo obligaría a vacunarse

Eric del Castillo en la entrevista con "Ventaneando" reiteró que pese al contagio de su hija no va a vacunarse, aunque señaló que no está en contra, pues ha considerado que en el momento en que empiecen a sentirse mal podría recurrir a la vacuna, pero destacó que por el momento no tienen la intención de hacerlo.

"Nosotros estamos muy bien como estamos, no estamos en contra de nada, cada quién que haga de su vida lo que crea conveniente... Si llegáramos por algún motivo a sentirnos mal pues recurriremos a hacerlo, no habrá problema", explicó Del Castillo.

Sin embargo, el actor reveló que habría una única razón para vacunarse. Fue así como Eric declaró que solo se vacunaría para poder viajar, pues es un requisito obligatorio que piden para poder viaja a otros países como EE.UU., lugar donde vive su hija Kate.

"Cada vez más lugares te piden la prueba, que el comprobante, y si queremos ir a Los Ángeles pues tenemos que hacerla tarde o temprano", puntualizó el histrión.

Cabe recordar que a través de redes sociales, Kate del Castillo confirmó que tenía Covid-19, pero a diferencia de su padre y el resto de su familia se encontraba vacunada por ello no había presentado grandes síntomas.