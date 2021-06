Erik Rubín se encuentra nuevamente en polémica por su afán despreocupado y su fama de “donjuán”, pese a su longevo matrimonio –de poco más de 20 años- con Andrea Legarreta.

Y es que todo parece indicar que durante su reciente visita a Tulum, la semana pasada; el músico se tomó el tiempo para disfrutar no solo de la playa, sino también de la compañía, ya que fue captado bailando con dos mujeres.

Erik Rubín, solo y sin Andrea Legarreta

Una de las mujeres al parecer sería una influencer identificada como “Reina venenosa”. La joven viste de azul y aparece en un vídeo bailando junto al cantante, quien se encuentra en medio de la promoción de la película “Spirit”, en la que comparte créditos de doblaje con su esposa y sus dos hijas, Mía y Nia Rubín.

Apenas el fin de semana, Rubín compartió imágenes de su estancia en la playa, pero en ninguna aparecía junto a su familia: “No hay que tomarse la vida tan en serio”, escribió para acompañar la imagen en la que aparece con una camisa blanca y pantalones negros, además de un crucifijo, que parece ser la misma vestimenta con la que fue grabado en la fiesta con ambas mujeres.

El hecho se volvió viral a través del perfil de Instagram “Chica Picosa 2”, donde no tardaron en hacer comentarios en los que lamentan que la conductora de “Hoy” le “pase varios escándalos de cuernos” a Rubín, con tal de no perder la imagen de “familia perfecta” que le ha valido varios promocionales en televisión.

No obstante, otros usuarios destacaron que "no es pecado" que un hombre baile con otras mujeres que no son su esposa; aunque en las imágenes parece que Rubín no se ve cómodo con el hecho de que lo graben.