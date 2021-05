Erika Buenfil denuncia que sufrió un intento de extorsión por teléfono

En un vídeo la "Reina de TikTok" aseguró que colapsó y entró en pánico, pues quienes la intentaron extorsionar le dijeron cosas muy serías que creyó.

MÉXICO.— Érika Buenfil se llevó tremendo susto luego de que recibiera una aterradora llamada de extorsión que la hizo creer que los criminales estaban afuera de su casa.

La conocida como "Reina de Tik Tok" emitió un llamado de auxilio a través de redes sociales, lo cual alarmó a sus seguidores y colegas.

"Es domingo y yo pedí vía Twitter que alguien me ayudara, estaba en ese momento teniendo una discusión telefónica, me hacían creer, o me decían, que estaban algunas personas afuera de mi casa y que, en fin, muchas cosas de las que luego daré detalle, me espanté mucho, daban detalles muy específicos que sí me hicieron creer que era posible", relató la actriz en un vídeo.

A dicha declaración añadió que tanto ella como su hijo Nicolás se encuentran bien.

Ya levantó una denuncia

En otro clip la actriz señaló que tras el intento de extorsión recibió el apoyo de su amigo Victor Khun, quien acudió a su hogar para confirmar que se encontraba segura. También la acompañó a levantar una denuncia por lo sucedido.

"En ese momento, no quise ni asomar la cara, no sabía qué hacer, nunca me había pasado. Y hago esta pedida de ayuda, simplemente para saber, se me cerró la cabeza y no sabía a quién acudir [...]", concluyó la intérprete.

Gracias. La respuesta fue inmediata. Estoy bien — Erika Buenfil. (@ebuenfil) May 2, 2021

"Gracias por venir a acompañarme, como siempre. Ya está todo bien, gracias a los que me ayudaron, a los que respondieron inmediatamente, pero gracias de verdad. Estoy en casa, estamos bien, bien cuidada. Me di una arregladita para que me vieran presentable. Gracias a todos", añadió en el clip junto a su compañero.

La actriz Erika Buenfil optó por borrar los tuits que escribió en el momento del intento de extorsión, aunque solamente ha dejado la fotografía junto a su amigo.