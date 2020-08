Erika Buenfil no piensa perdonar a Juan José Origel

No permite que se metan con su hijo

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Érika Buenfil no piensa perdonar que Juan José Origel y Martha Figueroa mencionaran a su hijo en medio de una crítica que le estaban haciendo a ella por sus TikToks.

En entrevista con “Fernanda Talks Home” la actriz lamentó que “Pepillo” y Marta se refirieran a su hijo como “el Zedillito”, haciendo referencia al padre biológico de Nicolás: Ernesto Zedillo Jr.

“Nicolás se llama Nicolás Buenfil y punto, no es gente del medio, no es para que esta señora hable de él despectivamente. Tú puedes decirme qué ridícula, o qué bien del TikTok, pero mi hijo se llama Nicolás Buenfil, punto”. Visiblemente molesta, la actriz de 56 años expresó que bastante trabajo le ha costado sacar sola adelante a su hijo, por lo que no está dispuesta a pasar por alto este tipo de comentarios.

“Eso fue lo que a mí me dolió porque a mí me ha costado sacar adelante esta criatura y que no me la toquen, ni él ni nadie, no lo voy a perdonar”, expresó.

La actriz de “Marisol” le aconsejó a Juan José Origel pensar antes de hablar.

La actriz aseguró no tener problemas con las críticas sobre su participación en TikTok, pues está consciente que se expone a todo tipo de comentarios,