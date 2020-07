Érika Luna fue testigo de agresiones de Américo a su hermana Karla

CIUDAD DE MÉXICO.- La hermana de la actriz Karla Luna, Erika Luna decidió hablar acerca de lo que sabe en torno a la relación que su excuñado y la mejor amiga de su hermana, sostuvieron mientras ella padecía cáncer.

En una entrevista televisiva Erika aseguró que su hermana sospechaba de la infidelidad de su marido, Américo Garza, y su mejor amiga, Karla Panini, pero ellos siempre lo negaron. Además reveló que Américo Garza la golpeó en una ocasión cuando ésta intervino para defender a la exlavandera en una de sus giras por Los Ángeles California.

De acuerdo a su relato la agresión la habría observado el equipo de las comediantes y también Karla Panini.

Erika presenció, en diversas ocasiones, que Garza golpeó a Karla Luna cuando ambos eran pareja y estaban casados.

Los actos violentos habrían ocurrido en giras que las “Lavanderas” hicieron a Estados Unidos y en reuniones familiares. Incluso, una de esas agresiones fue cuando Karla Luna salía de una operación de nariz y otra de matriz, esta última que se hizo por el cáncer que padecía.

“Mi hermana se acababa de hacer un pequeño arreglito en su nariz, llegó casi con su nariz quebrada, tuvo que dar show así; pero llegando a Monterrey la tuvieron que volver a operar, porque este señor le metió una golpiza en el hotel de Los Ángeles, California, (que inclusive tengo el vídeo donde Karla lo dice); una tremenda golpiza, todo el hotel se dio cuenta, inclusive mi madre".

"Como le dio unas patas impactantes en el estómago, ella venía con unos hematomas en la parte de su cirugía y también con la nariz casi quebrada”, contó Érika.

Por estos maltratos, la hermana de Karla Luna quería que ésta denunciara a su esposo Américo Garza.

En una gira realizada a Los Ángeles, California, ocurrió otro de episodio violento y en que intervino la standupera para defender a su hermana y ahí, Garza la agredió.

“Estábamos todo el staff y él estaba golpeando a Karla, yo entré, yo apenas vi y mi reacción fue írmele (sic) por atrás, yo me le fui y él lo que hizo fue aventarme, caigo al piso, mi hermana me recoge, ‘a ella no la tocas’ que no sé qué, entonces él como que quiso golpearme y le dije: atrévete a pegarme para que veas que yo sí te voy a meter al bote”, relató.

“La única que no se paró fue la señora, Karla Panini. Además le pidió a su hermano: no te metas, déjalos, ese no es problema de nosotros”, agregó Érika Luna sobre el evento de violencia.

Karla Panini le pidió a Erika que mintiera

Erika también contó que Panini la intentó poner de su lado para convencer a su hermana de que sus sospechas no eran ciertas.

"Me siento traicionada, porque ella a solas… tú me decías dile a tu hermana que es mentira, ayúdame; yo jamás le pondría los ojos al esposo de mi mejor amiga, por favor Erika, ayúdame", dijo a "Ventaneando".

Karla Luna falleció el 28 de septiembre de 2017, pero antes se enteró de la traición por medio de Stephany, su hija mayor.