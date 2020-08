La novia del expresidente Enrique Peña Nieto decidió contar su experiencia tras enfermar de Covid-19

MÉXICO.— Tania Ruiz, modelo y empresaria mexicana decidió dar algunos detalles de los síntomas que ha presentado al enfermar de Covid-19.

Luego de que se confirmara que Tania se contagió, la novia de Peña explicó que pasó unos días con sus padres en San Luis Potosí, y luego tuvo algunos síntomas coincidentes con la nueva cepa de coronavirus, como pérdida del olfato y del gusto.

Es por ello que se sometió a una prueba para confirmar la presencia del patógeno SARS-CoV-2, que como ella imaginaba, resultó positiva.

De acuerdo con una entrevista del diario Reforma, la también empresaria aseguró que en los momentos en los que duerme es cuando presenta mayores malestares.

Detalló que los padecimientos que la aquejan son dolor en el pecho y la garganta, así como episodios de tos. Pero el malestar no se limita a las noches, ya que en el día está mareada como si hubiera tomado alcohol.

"En el día, estoy mareadísima, haz de cuenta que si me hubiera tomado unas cubas, toda atarantada, como si no estuviera presente. Así me siento", afirmó la novia de Enrique Peña Nieto.