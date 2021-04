"Es mi nieta y no sé qué decir": Guzmán vuelve a hablar de Frida Sofía

MÉXICO.— Enrique Guzmán reapareció ante las cámaras. Ahora lo hizo en Televisa, en el programa "Hoy", donde volvió a hablar de su nieta y la polémica que desató Frida Sofía al asegurar que éste la había "manoseado" cuando era una niña.

El cantante se dijo consternado por lo que está sucediendo con su nieta. Y aunque reiteró su amor hacia ella y sus ganas de querer ayudarla, insistió en que lo que dijo fue una mentira, pues no está bien de la cabeza.

"Cambia de engrane y es otra persona"

En entrevista con Martha Figueroa y Raúl Araiza, Guzmán señaló como lo hizo anteriormente en "Ventaneando" que él no tocó indebidamente a Frida como ella dijo.

El cantante, quien se mostró consternado indicó que no sabe qué decir, porque pese a la polémica en la que se encuentra envuelto, Frida es su nieta y no está bien.

"Ha sido sorpresa total, y es mi nieta y no sé qué decir porque no entiendo en qué momento su mente empieza a funcionar de una manera y cambia de engrane y es otra persona, no sé”, explicó el intérprete de "Tu cabeza en mi hombro".

Enrique Guzmán aprovechó la plática con los conductores del matutino para sugerir que le realicen estudios mentales a su nieta.

“Habrá que hacer toda una serie de estudios o de investigaciones [...] ¿Por qué tiene esos clics que le voltean la vida sin que sepa uno por qué?, sin razón”, declaró el papá de Alejandra Guzmán.

No puede creer que Frida lo acuse de ese modo

Martha Figueroa cuestionó a Enrique sobré cómo se encuentra en estos momentos tan delicados, a lo que el cantante respondió no poder creer que Frida lo acuse de algo tan delicado.

Sin embargo, indicó que pese a los señalamientos, Guzmán quisiera decirle que cuenta con él y toda su familia.

“No sé qué hacer, porque no tengo una, tengo 5 nietas [...] No sé si está bien, si está mal, si está sola, no sé qué le pasa, y quisiera de alguna manera ir a decirle ‘aquí estamos’, pero no es fácil, y uno vuelve ante las cámaras hablando de la salud de una de mis pequeñas es terrible, ¡no sé pa’ donde volver!, ¡no sé cómo levantar la cabeza!”, narró con sentimiento de tristeza el cantante.

La entrevista exclusiva que Enrique brindó a "Hoy" generó las críticas en redes sociales, pues internautas señalaron que el matutino nuevamente defendió a Guzmán y trató de poner a Frida como la "mala del cuento", pero sobre todo como una persona que miente.

