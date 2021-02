Es oficial: ''Spider-Man: No Way Home'' es el título de la tercera entrega (vídeo)

A través de un vídeo en el que se burlan de su facilidad de hacer “spoilers”, Tom Holland, Jacob Batalon y Zendaya confirman el título de la tercera entrega del hombre arácnido: “Spider-Man: No Way Home”.

En el vídeo se puede ver a Holland salir de la oficina del director Jon Watts y reunirse con sus compañeros de reparto: “Nos dio un nombre falso de nuevo”, anuncia el joven actor a los intérpretes de Ned y MJ.

''Spider-Man: No Way Home'', el título oficial

Entonces Batalon le dice que no le sorprende y Zendaya lo secunda: “Haces spoilers”, le sentencian, al tiempo que continúan caminando por un corredor, donde al fondo se puede ver un pizarrón con varios nombres con tachones y al centro: “Spider-Man: No Way Home”.

#SpiderManNoWayHome:

Porque se confirmó el nombre de la tercera película de #SpiderMan. pic.twitter.com/IIhlXvxDtF — ¿Por qué es Tendencia? (@porkestendencia) February 24, 2021

Con esto se confirma el nombre de la tercera entrega, la cual ha tenido en expectativa a los fanáticos de Marvel, ya que en un principio se informó que Tobey Maguire y Andrew Garfield participarían en este filme, para confirmar un multiverso.

¿Cuándo se estrena ''Spider-Man: No Way Home''?

La película está programada para ser estrenada en los Estados Unidos el 17 de diciembre de 2021.