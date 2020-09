Es un tema triste “Por si vuelves”, de Manu Negrete

El cantautor Manu Negrete, quien asegura tener un poquito de yucateco en su corazón, estrenó el jueves pasado el videoclip de su más reciente sencillo, “Por si vuelves”, tema que compuso con Sebastián Romero.

El tema, cuyo lanzamiento en plataformas digitales fue hace dos semanas, habla de la sensación por la que uno pasa cuando alguien deja de ser parte de su vida: “Es de cuando alguien deja tu vida y estás allí para esa persona y sigues esperando a que regrese, aunque sabes que prácticamente es una utopía que regresara”.

En entrevista telefónica, Manu menciona al Diario que compuso la canción a principios de este año en Los Ángeles y es de lo mejor que ha hecho en su carrera: “Es una canción muy bonita, un poquito triste, pero tiene unos sonidos muy latinoamericanos”.

El tema, señala el cantautor, comienza con un flamenco “medio raro” y luego sigue una salsa. “Curiosamente en Los Ángeles (vivió allí a principios de año) hay muchos salseros, los músicos con los que trabajé son los músicos de Óscar de León, Marc Anthony… entonces, empecé a empaparme de la salsa, y dije: ‘Quiero escribir una canción que tuviera un poquito de salsa’, porque no es una canción salsa, sino un pop que revienta con toques de salsa”.

Si bien, escribió la canción en la ciudad estadounidense, la producción la realizó en México durante la contingencia, y contó con el apoyo de músicos como el español Joan Romagosa, quien ejecuta la guitarra española, y Jonathan Montés, tecladista de Óscar de León.

Hijo del futbolista Manuel Negrete, considerado por algunos como artífice del mejor gol en la historia de los mundiales, Manu comenzó a sentir pasión por la música desde muy joven.

Ser futbolista como su padre no era lo que quería pues, bromea, nació con dos pies izquierdos. Además, dice, si se hubiera dedicado al fútbol siempre hubiera sido “el hijo de”: “Si aun estando en la música es difícil que no te cataloguen como ‘el hijo de’, imagínate... La verdad el fútbol me encanta, me apasiona, le voy a los Pumas y soy el tipo más fan, pero la música es mi vida”.

A los 13 años ya tocaba la guitarra, el bajo y la batería, y en 2009 formó parte del grupo Help. Pero fue su participación en “La Voz” el parteaguas de su carrera, pues gracias a ese programa supo que quería ser cantante: “Yo siempre me consideré músico, no cantante. Así me la llevé, y fue hasta que entré a ‘La Voz’ que Alejandro Sanz nos dijo algo padre, que no solamente es cuanta capacidad de llegar a una nota sino cómo das esa nota, con que sentimiento”.

Además, también gracias a “La Voz…” fue invitado por Alejandro Sanz como telonero de su gira “Sirope”, con la que, de hecho, Manu actuó en Mérida.

El artista confiesa que tiene una conexión especial con Mérida, pues su novia es de acá: “Prácticamente viajo todo el tiempo a Mérida, y me encanta, me encanta Progreso, Chicxulub... Tengo un poquito de yuca en mi corazón. Ya digo tuch, xix, chic. Ya no me asusta”.— Iván Canul Ek