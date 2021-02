"Es un "viejito rabo verde", opina Niurka de Vicente Fernández (Vídeo)

Después de que se hiciera viral un vídeo de Vicente Fernández tocando un seno a una joven fan, Niurka Marcos habló del escándalo con su peculiar sentido del humor.

En una entrevista en el programa de farándula Sal y pimienta (Univision), la vedette cubana expresó en medio de risas que Fernández es un tierno "rabo verde" y que de ser ella, le hubiera pedido que a cambio le cantara algunos de sus más grandes éxitos.

"Es un viejito rabo verde, ¡qué ternura! Yo le diría: '¿Me estás cachondeando una bubi? '", comentó entre carcajadas Niurka, quien es conocida por sus controversiales declaraciones sobre todo tipo de tema.

"Yo dejaría que me toque la bubi", agregó. "Viniendo de él con las canciones que canta ¡ay! con lo bello que canta, no, yo sí dejo que me la toque, pero que me cante dos o tres canciones".