"Es una situación penosa": Aida Pierce confirma que su hijo está detenido

Este es el primer comunicado que difunde la madre de Rubén, quien ha trabajado en proyectos como "Humor es… Los comediantes".

La actriz Aida Pierce envió un vídeo a los medios de comunicación confirmando que en efecto, su hijo ha sido detenido por las autoridades luego de que se disfrazara de adulto mayor para recibir la primera dosis de la vacuna contra Covid-19.

"Sí, mi hijo ha sido detenido. No puedo dar más explicación por instrucción del abogado, les agradezco su apoyo el interés, estoy muy confiada del proceso legal, estamos muy apenados por lo que pasó y no puedo decir más, agradezco todo el apoyo y el cariño pero ahorita no podré contestar", dijo en un agrabación de poco más de un minuto de duración.