“Escala” en la actuación

Maite Perroni protagonizará serie de Netflix

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— El feminicidio será uno de los temas que tratará Maite Perroni en la serie “Oscuro deseo”, en donde se verá que las personas son víctima y victimarios, al mismo tiempo.

“Es un thriller y tiene temas importantes”, indica la ex RBD.

“Todos somos víctimas de lo que estamos decidiendo ser parte, somos víctimas y victimarios, son temas que hay que contarlos porque siguen sucediendo y cada vez es más horrible”, señaló.

La sinopsis oficial de "Oscuro deseo", proporcionada por Netflix, quien la estrenará en fecha por confirmar, indica que la producción es acerca de una profesora universitaria que se enamora de un hombre mucho más joven que ella (Alejandro Speitzer, "Me gusta, pero me asusta")Con él, la catedrática se aventura en una relación extramarital que cambiará su matrimonio.

Es el segundo proyecto de la también cantante en temas dramáticos, luego de “El juego de las llaves”, serial que aborda el intercambio de parejas y cuya segunda temporada está en marcha.

Su actuación le valió una prenominación a los Premios Platino-Xcaret, que galardona a lo mejor del cine y series iberoamericanos.

“Son proyectos que ahora me permiten moverme un poco de lugar y tocar otros temas como actriz, temas importantes que confrontan”, considera.

“Se me ha estereotipado (por ‘Rebelde’), todos somos percibidos a partir de una primera impresión, crecí en un espacio laboral que me permitió desarrollo en un lugar comercial que no critico, para nada, entonces tenía 20 años y fue increíble, ahora no he dudado en tomar proyectos así, tener un escaloncito más”, subraya.

Con España. Antes que “Oscuro deseo”, a Maite se le verá en la serie de comedia “Herederos por accidente”, al lado de Consuelo Duval.

“Es un tema familiar, una comedia muy rosa, habla sobre el choque cultural entre dos familias, una mexicana y una española, que terminan por compartir el mismo techo”, expresa.

En “Herederos por accidente” figuran Norma Angélica (“Run coyote run”), Jorge Caballero (“El club”), Michel Duval (“Diablero”) y Camila Valero (“Perfectos desconocidos”) por México, mientras que Carmen Muga (“Claramente”), Cuca Escribano (“La reina del sur”) por España.

