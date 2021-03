Escándalo por presunto abuso del hijo de Ernesto D'Alessio (audio)

MONTERREY, Nuevo León.- Una joven señaló al hijo de Ernesto D’Alessio y Rosario Ruiz , Charito, de supuestamente obligarla a hacer cosas que no quería cuando tenían eran novios.

El Siglo de Torreón, en su portal, publicó que por medio de las redes sociales, la joven presuntamente afectada, escribió un mensaje denunciando lo que padeció.

Denuncia pública

La muchacha, identificada como Marian compartió lo que vivió con Jorge D'Alessio, de 16 años de edad, nieto de Lupita D'Alessio.

“Mientras pasaban los meses, esta persona quería que hiciera cosas que yo no me sentía ni lista ni preparada”, escribió la joven, que al parecer por alguna circunstancia borró el tuiter.

Abro hilo sobre cómo no una , sino VARIAS niñas fueron ABUSADAS por

Jorge D’Alessio y como su mamá está tratando de silenciar a una victima. pic.twitter.com/nJA7KxCtZ5 — yotecreo (@PABS0423) March 9, 2021

Lo replican

Sin embargo, otros usuarios al conocer la identidad del joven y las intenciones de sus padres de ocultar el hecho, lo replicaron en un hilo por esa red social.

Tristemente Marian tuvo que borrar su historia . Pero a mi no me callan pic.twitter.com/sAUM3YLvPP — yotecreo (@PABS0423) March 10, 2021

Después de hacerse viral el caso, se dieron a conocer supuestos audios de Charito defendiendo a su hijo de tales acusaciones por medio de WhatsApp.

Después de todo esto. La mamá de Jorge . Charito D’Alessio se enteró de lo que estaba pasando . Y AMENAZÓ con acciones legales a Marian por difamación y diciendo que lo hacía por llamar la atención pic.twitter.com/C3SDb8ghme — yotecreo (@PABS0423) March 9, 2021

"No es así fíjate, sé perfecto lo que tengo de hijo, sé perfecto también los problemas (que la chica) tuvo o tiene...".

"...como acabo de hablar con su mamá en este momento; entonces no tengo detalles personales (de la denunciante) ¿por qué decidió hacer eso? ¿Por qué quiso llamar la atención de esa manera? No tengo idea, ¿okay?".

No es así

"Pero (su hijo) no es así y lo sabes y me da mucha tristeza que habiéndote defendido a ti en particular tantas veces, te atrevas a decir eso", se escucha en el audio difundido en redes sociales que presuntamente sería la respuesta de Charito ante estas acusaciones.

Exponen el caso

El usuario de Twitter que expuso el caso y las supuestas respuestas señaló a la esposa de Ernesto D’Alessio, diputado local por el Partido Encuentro Social, de advertir a la víctima de tomar acciones legales en su contra por difamación.

Además, compartió un vídeo del legislador por Nuevo León en el que se manifiesta a favor del feminismo.

Y luego está su papá . Un HOMBRE blanco y privilegiado que habla sobre el feminismo . Y aquí dice algo curioso . “Vivimos en una época de ofendidos . Que cualquier tema que no les gusta lo censuran “ pues tu esposa está haciendo eso con una víctima pic.twitter.com/KgHpLjlmIB — yotecreo (@PABS0423) March 9, 2021

Sin respuesta

Hasta ahora, ni Ernesto ni su esposa se han pronunciado oficialmente a estas acusaciones ni al material difundido en redes sociales.

