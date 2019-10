Escena de beso gay en Cuna de Lobos escandaliza a televidentes (Video)

MÉXICO.— Actualmente, en la televisión abierta se transmite el remake de la telenovela Cuna de Lobos, y a una semana de su estreno, ya está dando de qué hablar por una escena.

La transmisión de la telenovela de Televisa causo revuelo, por el beso que se dieron dos de sus actores.

También podría interesarte: Paz Vega entró en depresión al grabar “Cuna de lobos”

José Pablo Minor y Diego Amozurrutia, fueron los actores que protagonizaron el beso gay que escandalizó a muchos televidentes y en redes sociales no pararon de comentar.

Aunque ya se había advertido, que en la nueva versión de Cuna de Lobos habría una pareja gay, las personas nunca imaginaron que estos hombres tuvieras escenas tan “subidas de tono”.

Sin embargo, otra gran parte del público televidente sí esperaba ver cómo iban a presentar en pantalla estas escenas. A una semana de su estreno, ya transmitieron un beso gay sin censura, ni juego de cámaras.

Pese al desplome de rating que sufrió la telenovela, la producción decidió continuar con la firma idea de exponer a la pareja gay en situaciones “cotidianas” de un melodrama, por ello la transmisión del apasionado beso entre los dos actores.

Como era de esperarse, usuarios en redes sociales han creado una etiqueta para poder agrupar el contenido y comentarios acerca de a estos personajes gays que están siendo el atractivo más fuerte de la telenovela.

Con el hashtahg #Miguelandro (Miguel y Alejandro), es como uno pude encontrar escenas de los actores, comentarios, imágenes y hasta memes.

“Te extraño, te necesito. Me haces falta, Ale. Me vuelves loco. Me pones mal, me pones idiota.” 😍🏳️‍🌈#TodosSomosMiguelandro #CunaDeLobos pic.twitter.com/pLoteioAhm