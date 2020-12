Escucha su interior

Carlo Meucci sólo interpreta lo que viene del corazón

El intérprete ítalo mexicano Carlo Meucci canta lo que viene del corazón, y eso se nota en los más recientes sencillos que ha lanzado, llenos de sentimiento y que han permeado en el alma del público que se ha identificado con estos temas. Se trata de los sencillos “Pudo ser” y “Quise” que tienen gran aceptación, y así se lo han hecho notar al artista en sus redes sociales.

Meucci, quien comparte que tiene familia en Yucatán y ha pasado muchos veranos en Progreso, indica que los citados dos sencillos son parte del EP “Hasta donde el amor nos lleve”.

El material discográfico contiene seis temas, de los cuales cinco ya dio a conocer, pues apenas la semana pasada presentó “A ti”, canción para la cual grabará un videoclip que estará disponible en el mes de febrero.

Con respecto a “Pudo ser” y “Quise”, apunta que son dos temas que se identifican con el romance y el amor, pues el primer tema habla “de esa historia que todos tuvimos alguna vez en nuestras vidas”, de la primera relación de amor, tan pasional, que a veces se desgasta, y el tema habla de cómo es mejor ir despacio que vaciar el corazón.

El segundo tema es un “poema de amor” basado en una disculpa y un reproche, una disculpa por cortar las alas y no permitir al otro ser feliz, y un reproche, por pensar sólo en el presente y no en el mañana, con único y real mensaje que es el amor.

Los sencillos que integran el EP son de la autoría de Jorge Avendaño, autor de exitosos temas como “El privilegio de amar” (Lucero y Mijares) y “Corazón salvaje” (Mijares), entre muchos otros cantantes.

Carlo Meucci canta lo que le viene del corazón, por lo que las canciones que interpreta es porque las siente desde adentro.

Aunque este EP es muy romántico, con seis baladas, su propuesta musical no se circunscribe exclusivamente a este género, sino que también abarca el pop urbano y rock.

Lo que cuida es que las letras tengan un sentido personal con él, que se identifique con éstas para poder transmitir el sentimiento al cantarlas.

Detalla que en febrero de 2021 lanzará el sexto sencillo de “Hasta donde nos lleve el amor”, pero ya trabaja en su próximo disco, en el que no descarta incluir algunas colaboraciones con artistas a quienes admira desde niño.

Aunado a ello estrenará el 20 de diciembre un sencillo navideño, “All I Want for Christamas is you”, con el que espera poner a bailar a quienes lo escuchen. En las redes sociales diversas (Facebook, Twitter, Instagram) encuentra al intérprete como Carlo Meucci. También tiene presencia en plataformas.— Iris Ceballos Alvarado

Para sus fans

El cantante mantiene una interacción constante con sus fans en redes sociales, quienes por este medio le comparten su sentir sobre los temas que ha lanzado recientemente que han recibido con agrado.