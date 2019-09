Esmeralda Pimentel confiesa que es bisexual

Esmeralda Pimentel revela sus preferencias sexuales.- Foto: Instagram La actriz confesó que es bisexual.- Foto: Instagram Desde niña se dio cuenta de sus preferencias pero no las entendía.- Foto: Instagram Esmeralda creció en una familia conservadora.- Foto: Instagram Actualmente es pareja del actor Oswaldo Benavides.- Foto: Instagram La actriz celebra que haya más diversidad en la televisión.- Foto: Instagram Esmeralda reveló que desde chica le gustaban las "niñas y niños".- Foto: Instagram ❮ ❯

Esmeralda Pimentel confesó que desde pequeña le gustaban las “niñas y los niños”.

Aunque actualmente tiene una relación con el actor Osvaldo Benavides, se sinceró al revelar sus preferencias sexuales. “Yo crecí y siempre a mí me gustaban las niñas y me gustaban los niños y jamás tuve en mi familia ni en la televisión, teatro o cine un referente que me ayudara a entenderme”, explicó.

La actriz proviene de Zapotlán, el Grande, Jalisco y creció en una familia muy conservadora, lo cual no le permitió mostrar sus verdaderas preferencias. “Siempre crecí con muchos juicios, con muchas dudas, con muchos conflictos”, explica a El Universal.

Ver esta publicación en Instagram L💙I💚B💛E🧡R❤️T💜A🖤D Una publicación compartida por Esme Pimentel (@esmepimentel) el 5 de Sep de 2019 a las 7:50 PDT

Esmeralda Pimentel considera que es hasta ahora cuando comienzan a verse más historias de diversidad sexual y diversidad de género. “Hay historias de amor en donde no importa cuál sea tu preferencia te sientes identificado”, añadió.

Tras confesarse bisexual, Esmeralda Pimentel platicó que siempre le ha interesado apoyar las causas de la comunidad LGBT y este año será parte de Courum, Festival Independiente de Cine de Diversidad Sexual y Género de Morelia.

“Mi interés en este tipo de encuentros nace desde un lugar de mucho amor, creo que al hablar de diversidad sexual hablamos de libertad y que en este momento tan doloroso y efervescente del país en donde desconfiamos de las personas que deberían de cuidar de nuestra seguridad es importante que haya espacios donde se comulga el amor donde se habla de la libertad y se recuerda quienes somos“, confesó.

Esmeralda Pimentel aplaudió que ahora haya más cabida para la diversidad en la televisión y plataformas digitales, como en el caso de “Monarca”, donde su actual pareja Oswaldo Benavides interpreta a un hombre con “doble vida”.

“Él está haciendo un trabajo maravilloso, es un increíble actor que admiro y adoro con toda mi alma y me encanta que les vaya tan bien a Billy a Fer y a todo el elenco”, platicó.