“Eso: Capítulo 2” continúa firme en la cima

La cinta de J.Lo se queda con el segundo puesto

LOS ÁNGELES (AP).— Jénnifer López y las bailarinas exóticas de “Estafadoras de Wall Street (Hustlers)” no lograron quitar al payaso Pennywise del primer lugar de la taquilla de Norteamérica en el fin de semana de su estreno, según los datos reportados ayer.

“Eso: Capítulo 2” acumuló 40.7 millones de dólares en las taquillas para permanecer en el primer sitio en su segunda semana de exhibición y ha ganado un total de 153.8 millones. La primera parte acumulaba más de 200 millones en este mismo período hace dos años.

“Estafadoras de Wall Street”, que ha recibido buenas críticas e incluso sugerencias de que J.Lo recibiría una postulación al Óscar, acumuló 33.2 millones, récord para un filme de STX Entertainment, fundada hace cinco años.

“Agente bajo fuego”, estelarizada por Gerard Butler, terminó en tercer sitio en su cuarta semana de lanzamiento con 4.4 millones. “El jilguero” acumuló 2.6 millones y está el octavo sitio.

___

A continuación, las cifras de venta de entradas de viernes a domingo en cines de Estados Unidos y Canadá, de acuerdo a Comscore:

1. “It: Chapter Two”, 40,7 millones de dólares

2. “Hustlers”, 33,2 millones

3. “Angel Has Fallen”, 4,4 millones

4. “Good Boys”, 4,3 millones

5. “The Lion King”, 3,6 millones

6. “Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw”, 2,8 millones

7. “Overcomer”, 2,7 millones

8. “The Goldfinch”, 2,6 millones

9. “The Peanut Butter Falcon”, 1,9 millones

10. “Dora and the Lost City of Gold”, 1,85 millones