“Eso” regresa para aterrorizar al “club de los perdedores”

México.— En la continuación de la película Eso, dirigida por Andy Muschietti, el payaso “Pennywise” regresa más cruel y malvado tres décadas después de los acontecimientos del verano de 1989.

El segundo tráiler del filme Eso: Capítulo 2, presentado durante la Comic Con de San Diego, muestra a los integrantes del “Club de los perdedores” cumplir su promesa de volver a Derry para poner fin al mal de una vez por todas.

“Hicimos un juramento. Si él no está muerto, si vuelve alguna vez, nosotros también volvemos… No detuvimos a Eso…Pennywise, el payaso. No podemos dejar que se repita”, recuerdan en el audiovisual de poco más de dos minutos de duración con varias escenas de terror y llenas de sangre.