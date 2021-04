''Esperaba más'', reconoce Gael García sobre AMLO como presidente

En medio de una campaña por su nueva serie documental “El Tema”, sobre el cambio climático, Gael García Bernal hizo estallar a las redes sociales al reconocer que “esperaba más” del gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador.

“Esperaba mucho más de la actual administración y desgraciadamente, muchas dinámicas del pasado no han cambiado”, declaró el también productor en entrevista con Adela Micha en su programa “Me lo dijo Adela” .

Rápidamente los internautas reclamaron entre los que le recordaron a Gael que él y su colega Diego Luna dieron su respaldo a López Obrador durante su candidatura a la presidencia, aunque para otros la queja fue que en realidad el actor hablara desde el privilegio, siendo que la prioridad del presidente son “los pobres”.

"El Gobierno de México (4T) está en dirección contraria" Gael Garcia...



No mi P3nd3j0, no va en dirección contraria, va en la dirección que miles les ADVERTIMOS, solo que no hiciste caso.