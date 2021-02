Esposa de actor de RBD suplica tanque de oxígeno para su marido

Mike Biaggio, quien formó parte de RBD y muchas otras novelas de Televisa, está pasando una situación muy difícil tras enfermar de Covid.

MÉXICO.— La actriz Gloria Sierra uso su cuenta de Instagram para pedir ayuda en la búsqueda de un tanque de oxígeno para su esposo Mike Biaggio.

El también actor salió de paseo en moto (como puede verse en su última publicación de esa red social) y a su regreso empezó a sentir síntomas de Covid-19.

"Miguel Ángel en la tarde estaba perfecto, se fue a andar en moto, llega como a las cinco de la tarde y me dice 'ay, como que me cansé mucho, me duele mucho el cuerpo, estoy cansado'. Se viene a acostar a la cama y de pronto ahorita en la noche como a las 8 'oye, traigo mucho escalofrío' y le toco y calentura", relató Gloria según reporta la página de "People".