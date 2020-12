‘Cuando me vaya de aquí’ sería el tema con el que el cantautor yucateco habría querido que lo despidieran de este mundo.

MÉXICO.— Armando Manzanero falleció este 28 de diciembre a los 85 años por complicaciones con el Covid-19, y tras varios días de estar internado en un hospital de la Ciudad de México.

Debido a la pandemia de coronavirus, en primera instancia se informó que no habría un funeral ni homenajes para el cantante y compositor yucateco. Pero sí se confirmó que se le realizaría la cremación.

Tras entregarle sus cenizas a su familia, su hija María Elena Manzanero Arjona, y su esposa Laura Elena Villa, se encargaron de trasladar la urna con los restos del cantante a Mérida Yucatán, su ciudad natal, donde será velado en una ceremonia íntima y familiar en una de sus casas.

María Elena también informó que el maestro detalló cómo quería que lo despidieran.

"Él era un hombre muy provisorio, va a haber música, eso quería. Sabemos la canción que va a querer oír, se llama ‘Cuando me vaya de aquí '", detalló la hija de Manzanero.

Armando Manzanero a lo largo de su trayectoria escribió más de 400 canciones que fueron interpretadas por cantantes y músicos de todo el mundo.

Sin embargo, la canción con la que quería que lo despidieran al morir se lanzó en 2009 (‘Cuando me vaya de aquí') a dueto con la ecuatoriana Paulina Aguirre, como parte del álbum "Esperando tu voz".

Cabe destacar que en el tema se agradece y recuentan las maravillas de la vida, especialmente la capacidad de amar y la belleza del mundo.

“Sólo te ruego que no falten los luceros, los ríos, mares y si no es mucho pedir, el dulce beso de la mujer que me ama” escribió Manzanero en el tema que sería su último deseo escuchar.- Con información de EFE y MSN.