Esta es la fecha de estreno de la serie 'Loki' en Disney Plus

Disney+ dio a conocer varias fechas de estreno de sus series: 'Loki' en junio, Star Wars: The Bad Batch en mayo y Monsters at Work en julio.

MÉXICO.— Disney Plus reveló la fecha de estreno de la serie 'Loki', protagonizada por Tom Hiddleston y que retoma al famoso villano de Marvel cuya última aparición fue en la película 'Avengers: Endgame'.

Pero también la compañía lidera por Mickey dio a conocer las fechas de estreno de las series y películas que llegarán a Disney Plus en los próximos meses.

El esperado estreno de "El Dios del Engaño"

El próximo 11 de junio será el día que los fanáticos podrán disfrutar de 'Loki', serie que se convierte en la tercera del Universo Marvel disponible en la plataforma de streaming.

Loki, una serie Original de Marvel Studios, estreno 11 de junio. Solo en #DisneyPlus.



Cabe destacar que no se han querido revelar demasiados detalles de la producción, sin embargo, se sabe que la serie está ambientada tras los hechos de Avengers: Endgame.

Recordemos que en esa cinta, Loki logró escapar de su arresto tras tomar el Teseracto que dejó caer Tony Stark en su viaje hacia el pasado. Pero en esta entrega podríamos ser testigos de cómo hará para regresar a la línea temporal en la murió salvando a Thor en Avengers: Infinity War.

Más estrenos en Disney Plus

Sobre las producciones referentes al Universo Marvel, en marzo llegará "The Falcon and the Winter Soldier", y si no surge algún inconveniente el 7 de mayo la "Viuda Negra" hará su debut en cines.

Los estrenos continúan con "Star Wars: The Bad Batch" el 4 de mayo y "Monsters at Work", la serie de animación secuela de Monstruos S.A., de Pixar que se estrenará el 2 de julio.

Disney Plus ha asegurado a sus usuarios un año lleno de mucha diversión.- Con información de Hobbyconsolas e Hipertextual.

