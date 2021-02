Esta es la fecha en la que estará disponible HBO Max en México

A través de Twitter, HBO Max anunció su llegada a países de latinoamérica.

MÉXICO.— A través de un vídeo, la plataforma de streaming HBO Max anunció su próxima disponibilidad en países de Latinoamérica como México, Colombia, Argentina, Perú entre otros más.

El tráiler además de mostrar el contenido que el servicio tiene para entretener a los televidentes, también revela la fecha en la que podrá ser contratado.

Look who's coming to Latin America 👀 pic.twitter.com/y89WaN1hxX — HBO Max (@hbomax) February 11, 2021

¿Cuándo llega HBO Max a México?

Para los usuarios de México HBO Max estará disponible el próximo mes de junio 2021, y aunque no hay una fecha exacta, se espera sea para finales del mes.

A partir de esa fecha, los suscriptores podrán disfrutar de series como ‘Game Of Thrones’ y amplio contenido de WarnerMedia y DC Comics, CNN, The CW, New Line Cinema, TNT, TBS trueTV y Adult Swim.

It’s time to celebrate! 🎉 #HBOMax will be streaming in Latin America June 2021. pic.twitter.com/7bJu4m4Fns — HBO Max (@hbomax) February 11, 2021

Pero la plataforma también ha pensado en los niños, por lo que HBO Max también incluirá un amplio catálogo con producciones de Cartoon Network y los Luney Tunes.

Además de producciones originales como el esperado spin off de ‘House of Dragon’ o la recién anunciada serie de ‘The Last of Us’ en la que ya se han anunciado personalidades como Pedro Pascal y Bella Ramsey como 'Joel' y 'Ellie' respectivamente.

Pedro Pascal ha sido elegido como Joel para la serie de HBO 'The Last of Us'.pic.twitter.com/Atl3zRbRDF — Multiverso (@MultiversoTM) February 11, 2021

¿Si tengo HBO Go?

La plataforma también dio a conocer que los usuarios que ya cuenten con una suscripción para el servicio de HBO Go también podrán tener acceso a HBO Max.- Con información de SDP Noticias.

Big apple, meet bad apples. Your fav frenemies are headed to NYC for the #TomAndJerryMovie, in theaters and streaming exclusively on HBO Max February 26 😼🐭 pic.twitter.com/t8tTeFX0dP — HBO Max (@hbomax) January 29, 2021

