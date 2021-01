Esta son las primeras imágenes de LeBron James en Space Jam 2

La secuela de la película estrenada en 1996 revela nuevos detalles, ahora muestra al basquetbolista en "acción".

EE.UU.— Hace unos meses, se filtró el uniforme que portará LeBron James, estrella de los Lakers de Los Ángeles, es el protagonista de la secuela de Space Jam.

Sin embargo, ahora HBO Max dio a conocer un par de segundos en los que el cuatro veces campeón de la NBA actúa junto a los Looney Tunes.

En el clip que ha causado emoción, se puede apreciarse a "The King", junto a Bugs Bunny.

A First Look of ‘SPACE JAM: A NEW LEGACY” has been revealed.



Source: @hbomax pic.twitter.com/nYxIvIvUsd