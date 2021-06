El primo y afectado por parte de Remmy Valenzuela da su versión de los terribles hechos.

SINALOA.— Carlos Buelna, primo de Remmy Valenzuela, quien fue brutalmente atacado por el cantante de música regional la noche del domingo dio a conocer su versión de los hechos, mismos que aparentemente tiene en un situación delicada de salud a una joven de 20 años de edad identificada como Katy Aracely “N” y quien es novia del también afectado.

Primo de Remmy Valenzuela rompe el silencio sobre la supuesta golpiza que le dio el cantante a él y su novia y asegura que los amenazó.#PájarosEnElAlambre🐦 en #SaleElSol🌞: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/iBCZE4iyvO — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) June 9, 2021

"Hasta que se cansó de golpearla, la soltó"

En entrevista con el programa "Suelta la Sopa", Carlos, primo de Valenzuela contó que los hechos ocurridos el domingo por la noche en el rancho del cantante, lugar en donde labora como velador.

“Estaba matando a mi novia” dijo literal Buelna, al programa de espectáculos de Telemundo en exclusiva.

El joven de 21 años de edad relató que ese domingo, era su día de descanso, por lo que le pidió a su pareja que la pasara con él.

De pronto escucharon que el intérprete de "Mi princesa" llegaba al rancho. Carlos Buelna salió a ver y fue así como notó que el cantante se encontraba sumamente irritado por lo que sin dar explicaciones se dirigió a la habitación de su primo donde encontró a la joven de 20 años que agredió salvajemente.

"Él se dirigió a mi cuarto, fue cuando yo escuché el grito de mi novia, voy mirando que él la viene arrastrando del cabello, pegándole con lo que encontrara, yo me le fui encima para poder separarlo del desespero que tenía porque prácticamente estaba matando a mi novia [...]”, narró la víctima, quien está en riesgo de perder un ojo.

El primo hermano de Remmy Valenzuela, aseguró que no hubo un motivo en particular que desatara la furia del cantante pero al verlo fuera de sí, pidió ayuda a su madre y hermana.

"Me amarró con lo primero que encontró que fue una extensión, me amarró el torso y las manos al torso [...] La empezó a amarrar con alambres en brazos y piernas, a golpear, con un cable, le pegaba patadas, la ahorcaba con el cable y yo en el mismo desespero salía y le gritaba: 'déjala ir por favor, ella no tiene nada qué ver', le suplicaba que la dejara en paz, me gritó: 'no sé qué andas abogando tú si no sabes si la vas a librar tú'", detalló el joven.

El joven aseguró que hasta que Remmy se cansó de golpearla, la soltó. Luego le permitió sacar a la joven del rancho, pero lo condicionó a regresar pues de no hacerlo iría por él donde estuviera.