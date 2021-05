"Estaba muy buenón": Yuri habla de su relación con Luis Miguel (vídeo)

Yuri reveló cómo fue su relación con el cantante Luis Miguel, y de acuerdo con ella, durante años fueron muy cercanos pero jamás lograron realizarse en aspectos románticos, pues tenían intereses distintos.

De manera irónica, dio a entender en entrevista que jamás tuvo un encuentro íntimo con el Sol de México.

Aunque solían encerrarse en su habitación, ella dijo que“esos zapatitos” nunca estuvieron debajo de su cama.

"Era de manita sudada"

"Solamente nos veíamos, no hubo nada, era más de manita sudada".

"No mana, esos zapatitos no estuvieron debajo de mi cama estuve muchas veces con él platicando, fue de mis mejores amigos, las platicadas que me echaba con él eran de ‘no hombre’".

"Estábamos en Acapulco, él me decía que andaba en la playa, entonces llegaba con su moto", dijo la intérprete en el programa de Youtube En casa de Mara.

Intereses distintos

Confidente de Luis Miguel

Por otro lado, aseguró que pese a años de amistad, ella nunca pudo sacarle la sopa a Luis Miguel.

Yuri precisó que este solo la escuchaba. Y agregó que durante el tiempo que fueron confidentes, le hubiera gustado ser su novia.

Le contaba mis cosas

“En la noche, no había nadie en la playa, y en copita yo le contaba todas mis cosas. Que el novio me dejó, lo que sea, pero él no contaba nada, no le sacaba la sopa. Me hubiera encantado ser su novia”, agregó en entrevista con Mara Patricia Castañeda.

También indicó que no sólo le hubiera gustado ser la novia de Luis Miguel, también aceptó que se sentía muy atraída por él, especialmente porque en la mejor etapa de su carrera, estaba en forma. Lo describió como “divino”.

No soy santa

“Pa qué les digo que no, que no soy santa y virgen, me hubiera encantado, pero nunca me vio como una pareja, ni yo a él, aunque me hubiera encantado. Aunque qué bueno que no pasó, habría salido mal”, añadió Yuri entre risas a Mara.

Buena amistad

Al contrario de lo que cercanos a ella y del cantante creían, estos mantuvieron su relación amistosa auténtica, sin tensiones de por medio y procurando el bienestar del otro.

“Me tocó cuando estaba joven y hacía ejercicio, estaba divino, lo sigue estando. Pero joven, pues todos estamos divinos, aunque la neta, qué bueno que no".

"Él como que no, siempre me vio de otra manera, es más yo le llevaba a mis novios y me preguntaba: ‘¿con quién andas ahora?’”.

Cuídala, ámala

“Yo andaba de novia con Rodrigo (Espinoza) y él le advirtió, le dijo: ‘cuídala, ámala, protégela’. Gracias Micky por eso. La verdad sí me hubiera gustado porque estaba muy buenón”, expresó a Mara.

Por otra parte, también dijo que se sintió aliviada de nunca ser una de las tantas parejas sentimentales que tuvo Luis Miguel, pues en su opinión, muchas de las mujeres con las que estuvo terminaban “muy malitas”.

“Y también qué bueno que no pasó porque veo que a todas las novias las dejaba muy malitas, pero sí me echaba mi taco de ojo”.

Se distancian

En tanto, lamentó que tras años de amistad, se distanciaran debido a su matrimonio con Rodrigo Espinoza y otras experiencias a lo largo de sus carreras como artistas.

“Ya no tengo contacto con él, cuando se alejó del Burro (Van Rankin) y del grupo de sus amigos, pasó eso. Igual y es porque estoy casada y estamos en otros canales”, apuntó al programa.