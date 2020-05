“Estamos con todos ustedes”: concierto de Yuri en "streaming"

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Ahora más que nunca los artistas tienen la responsabilidad de entretener, opina Yuri, quien preparó un concierto en “streaming” para complacer a todos sus seguidores y hacerles olvidar por unos minutos de todos los problemas derivados del coronavirus.

“Los artistas en este momento tenemos que sacar la casta, debemos entretener, no nada más a nuestro público de México, también el de otros países que ha estado con nosotros y nos sigue desde hace tantos años. Es un momento muy importante para decirles: ‘estamos con ustedes’”, dijo Yuri.

El objetivo, llevar alegría

La cantante se dice preocupada por la gente que está sufriendo ansiedad, depresión debido al confinamiento que se vive por el Covid-19.

“Hay gente con muchos problemas en este momento, con insomnio, con ansiedad. Además de preocuparnos por la salud, hay mucha gente con incertidumbre en cuanto a la económico, al trabajo. Si nosotros como artistas podemos hacer que durante 45 minutos o una hora o el tiempo que estemos conectados a las redes, la gente tenga una distracción y se olvide un poco de lo que está pasando, creo que estaremos cumpliendo nuestra misión de entretener”, añadió.

La intérprete de éxitos como “Maldita primavera” y “Detrás de mi ventana”, entre muchos más, ofrecerá un concierto a través de sus redes sociales, hoy a las 7 de la noche, y está invitando a sus fans y a todo quien quiera conectarse y pasar un momento agradable y divertido.

Artistas como Alejandro Sanz, Aleks Syntek, Luis Fonsi, Emmanuel y Mijares, Pandora, han interactuado con sus seguidores para llevarles un poco de esparcimiento durante la cuarentena que están viviendo por la pandemia.

Yuri quiere hacerlo diferente, y hace una invitación para que la gente se prepare como si fuera a asistir a un concierto, “se vista de gala y deje por un rato las pijamas...”.

Desde la sala

También exhorta a reunirse en la sala de las casas para sentirse muy a gusto.

“Vamos para dos meses sin salir de casa, por eso los invito a ponerse sus mejores ‘garras’, como le digo a la ropa, sus mejores atuendos”, insistió.

Aunque Yuri quisiera tener mucho tiempo y hacer un show de dos horas o de más de una, se adapta a las reglas de YouTube y las redes sociales: “no puedes pasarte más de 45 minutos”, explicó.

La intérprete comentó que está preparando otro en vivo y espera poder realizarlo a finales de mayo. En tanto, seguirá preparando más sorpresas para el público.

Yuri quiere que el público se sienta feliz, a gusto, y por eso ha hecho una encuesta para cantar lo que su público quiere escuchar y consentirlo.

En lo que dure la transmisión también tendrá diálogos, aunque muy cortitos para no restarle tiempo a la música.

“Tengo el tiempo muy cortado y eso no me gusta. A mí me encanta tener interacción con el público; voy a hablar un poquito de como estoy viviendo mi cuarentena, y creo que les va a gustar...”, concluyó.

Yuri sigue trabajando en lo que será su nuevo disco, aún tiene fechas pendientes con “Juntitas Tour” (con Pandora) y en 2021 espera comenzar una gira en solitario.